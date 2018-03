Médico é condenado por ‘esquecer’ material no corpo de paciente

A 6ª Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC) condenou um médico a pagar R$ 15 mil por danos morais a uma paciente. Ela ajuizou ação na comarca de Blumenau, após ser submetida a cirurgia para retirada de microcalcificações no seio, detectadas em um exame de mamografia. Porém, um outro profissional consultado pela paciente confirmou que as microcalcificações não haviam sido retiradas no procedimento e que um fragmento de fio metálico fora esquecido no seio da paciente.

