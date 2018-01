Texto de Eleni Trindade

Com o reinício das aulas, voltam o trânsito congestionado e a preocupação das famílias com gastos com matrículas e materiais escolares. Esse último item merece atenção redobrada, pois foi considerado alto o índice de irregularidades (22,92%) nos produtos escolares verificados pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP)na operação Volta às Aulas.