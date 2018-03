Mais um caso de caos na internet: você ainda pretende fazer compra virtual?

Os casos de problemas em compras pela internet se avolumam, assim como as reclamações a este blog e à coluna Advogado de Defesa, do JT. Marcelo Pierotti, de São Paulo, é mais uma vítima do Submarino, que não consegue melhorar seu serviço de entrega. Leia o caso do leitor.

“Comprei um presente para dar de aniversário no site da Som Livre, que é administrado pelo Submarino, com prazo de entrega de um dia útil. O problema é que, além da mercadoria não ter sido entregue, ninguém me deu uma satisfação sobre o que está ocorrendo. Quando vou atrás de informações, eles simplesmente me passam um código para eu localizar o pedido no correio. Mas esse número é inexistente. Nunca me senti tão desrespeitado como consumidor. O pior é que eu tive de comprar outro presente em cima da hora, pois não recebi resposta sobre a minha compra.”

RESPOSTA DO SUBMARINO: O Submarino informa que entrou em contato com o cliente e esclareceu a questão. Conforme solicitado, a companhia providenciou a revisão do processo de cancelamento do pedido. O caso seguirá em acompanhamento até ser finalizado.

COMENTÁRIO DA REDAÇÃO: Após sete meses, eles fizeram o depósito do valor da compra na conta do leitor, mas sem qualquer tipo de correção. O consumidor pensa em entrar na Justiça.