Mais desrespeito à Lei da Entrega

Marcelo Moreira

Lei da entrega com hora marcada e compras feitas pela internet parecem ser incompatíveis, a julgar pelo péssimo serviço pelas lojas virtuais no Brasil. Pense dez vezes antes de comprar pela internet. Veja o martírio do leitor José Antonio Pimenta, de São Paulo:

“Entrei no site do Carrefour e comprei uma máquina de lavar roupa. A confirmação da venda foi rápida e o pagamento foi efetivado, porém a entrega foi muito demorada. Eles não entregaram o produto na data marcada e eu perdi o dia,

já que não sai de casa esperando pela compra. Marquei a entrega para outros dias, mas nunca apareceu ninguém.”

RESPOSTA DO CARREFOUR: O Carrefour agradece a manifestação do senhor José Antônio Pimenta, pois essas contribuem para o ajuste dos procedimentos, e esclarece que a entrega do produto foi realizada. Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos pelo telefone da nossa central de atendimento.

COMENTÁRIO DA REDAÇÃO: O Carrefour entregou o produto, mas o leitor entrará com uma ação contra a empresa.



COMENTÁRIO DO ADVOGADO DE DEFESA: É tamanha a afronta à Lei de Entrega por parte das empresas, como narra esta reclamação. O sr. José não pode deixar de levar o caso ao Juizado Especial Cível. E mesmo que receba a mercadoria com atraso, deve exigir ressarcimento de gastos com horas de ligações telefônicas gastas para cobrar a entrega do produto, mais prejuízos resultantes de perda de compromisso, como ocorreu neste caso.

Além de dano moral pelo desrespeito e enorme desgaste emocional sofrido pelo consumidor (após dias de canseira e péssimo atendimento) simples para reclamar o cumprimento de um direito elementar, cujo valor já fora prontamente pago.

E por outro lado, em razão da flagrante afronta à Lei de Entrega e do acinte ao consumidor, será importante que os juizes comecem a proferir condenações em valores altos referentes ao dano moral, como forma de levar às empresas a respeitarem a lei.