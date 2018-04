Mais de 78 mil números de telefones já foram bloqueados no cadastro anti-telemarketing

O cadastro anti-telemarketing instituído pela lei estadual 13.226/08 já tem 78.948 números de telefones cadastrados, entre celulares e fixos desde a última sexta-feira, quando foi instituído, até o final da tarde de ontem.

Segundo o Procon de São Paulo, responsável por operar o sistema, 43.172 consumidores (pessoas físicas e jurídicas) preencheram o formulário no site www.procon.sp.gov.br para bloquear ligações indesejadas. As empresas de telemarketing também estão se preparando: até agora 166 fizeram cadastro no site do órgão.

O Procon-SP considera o número de interessados razoável e a procura positiva, tanto por parte de consumidores como de empresas de telemarketing, uma vez que a lei entra em vigor só hoje e as empresas serão proibidas de ligar para os números cadastrados apenas a partir de 1º de maio.