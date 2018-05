Mais de 70% preferem quitar dívida em vez de presentear Pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP) mostra que 71,8% dos 1.115 consumidores entrevistados pela entidade preferem quitar em junho as contas atrasadas em vez de comprar presentes para o companheiro.