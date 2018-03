Mais cuidado com o seu celular

Os líquidos são uma das principais causas de defeito nos celulares, mas o problema não acontece somente quando o aparelho cai na água.

Deixar o telefone no banheiro enquanto toma banho danifica muito o aparelho, pois o vapor de água se infiltra no telefone e, com o tempo, provoca a oxidação das placas internas.

Existe ainda outra situação: quando você desliga o celular no cinema, que tem um ar-condicionado forte. Ao sair e religá-lo, ele pode esquentar um pouco e daí ocorre a condensação (formação de gotas de água) dentro do telefone.

Se o celular cair na água, desligue-o imediatamente, abra todos os compartimentos e retire a bateria. Coloque tudo em um lugar ventilado, mas que não seja ensolarado, e espere um dia até ligar o telefone outra vez. Se não obtiver resultado, leve o celular para uma assistência técnica autorizada do fabricante.

