Madonna no Brasil: produtora não vende meia-entrada e é notificada pelo Procon

Mal começou a pré-venda dos ingressos para os shows de Madonna no Brasil e os fãs já enfrentam apuros. A partir de hoje, os membros do fã-clube da rainha do pop podem comprar entradas para as apresentações em São Paulo e Porto Alegre, mas a meia para estudantes não está sendo vendida.

Somadas as taxas de conveniência, entrega em São Paulo e o valor do ingresso, a pista premium para o show no Estádio do Morumbi sai por exorbitantes R$ 1.035. O caso foi parar no Procon: o órgão informa que notificou a produtora T4F para prestar esclarecimentos sobre a pré-venda.

“A empresa não está disponibilizando meia-entrada, não informa quantos ingressos estão disponíveis para a pré-venda, não tem a opção da venda em dinheiro e cobra taxa de conveniência em porcentual”, diz o Procon em nota. De acordo com o órgão, se comprovadas as irregularidades, a produtora pode até ser obrigada a suspender temporariamente a venda de ingressos.

Procurada pelo Trending Pop, a assessoria da T4F afirmou que a meia-entrada será posta à venda para os clientes Ourocard, a partir do dia 23, e para o público em geral, no dia 25.

A pergunta que fica: onde a inflação do preço dos ingressos no Brasil vai parar?