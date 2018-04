Lojas são multadas em shopping

O Procon-SP autuou 14 estabelecimentos das 78 lojas visitadas ontem no shopping Interlagos. As principais irregularidades verificadas pelos fiscais foram ausência ou inadequação nas informações dos preços.

No local, fiscais verificaram, além da informação de preço, as formas de pagamento e parcelamento, a existência de anúncio do telefone do Procon e exemplar do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a imposição de tempo mínimo de abertura de conta bancária para aceitação de cheques e a prática de preços diferenciados para pagamento à vista em dinheiro e cartão de crédito.

As empresas autuadas responderão a processo administrativo e poderão receber multas de R$ 400 a R$ 6 milhões, com base no Código de Defesa do Consumidor.