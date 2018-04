Lojas e serviços virtuais não cumprem e ignoram consumidores

Você tem certeza de que quer comprar alguma coisa pela internet? Então leia os casos narrados abaixo:

“Tentei comprar passagens aéreas no Decolar.com, mas não obtive sucesso porque a empresa informou que havia uma suspeita de fraude. Só consegui concluir esta compra quando usei outro cartão. Paralelamente, reservei diárias em hotéis também por meio do Decolar.com, que foram canceladas pela empresa, que voltou a alegar suspeita de fraude. Fiquei profundamente decepcionado com esta situação, pois esta era uma compra planejada e, por conta desse equívoco da empresa, perdi a viagem, já que não tive condições de reservar novas diárias. Sem alternativa, pedi ressarcimento do que paguei, porém a Decolar.com informa que tenho de aguardar 120 dias para receber o estorno. Mas por que tenho de esperar tanto tempo se fui vítima de um erro da própria Decolar.com?”

Marcos César de Godoy, São Paulo

RESPOSTA DA DECOLAR.COM – A Decolar.com, em contato com o sr. Godoy, informou sobre o procedimento adotado neste caso, bem como informou o prazo para que o valor em questão esteja disponível. Desta forma, a Decolar.com está à disposição do sr. Godoy para o esclarecimento de eventuais dúvidas que possam surgir.

COMENTÁRIO DA REDAÇÃO: Em vez de fazer o estorno, a empresa continua debitando no cartão de crédito as parcelas da viagem que o leitor não fez.

COMENTÁRIO DO ADVOGADO DE DEFESA: O valor deve ser devolvido com a devida correção monetária e

juros de mora. Se a Decolar.com persistir em não fazer a devolução, o consumidor deve levar o caso ao Juizado Especial Cível e exigir mais que a simples devolução atualizada. Deve pedir que a empresa

justifique legal ou contratualmente o porquê do cancelamento do

serviço. E, caso a empresa não apresente o devido fundamento jurídico para o cancelamento, que seja condenada a indenizar o consumidor por dano moral e perdas econômicas comprovadas, uma vez que tudo indica que houve um cancelamento arbitrário e ilegal do serviço contratado.

*

“Comprei um celular no site do Submarino em julho, mas me arrependi da compra, uma vez que o chip de minha operadora não é compatível com o aparelho. Solicitei a troca e recebi uma mensagem informando que eu poderia optar entre um novo modelo ou receber o estorno do que paguei. Pedi a devolução do dinheiro, que não foi realizada até hoje. Sinto que a empresa está me enrolando, pois sempre informam que vão me dar uma resposta em até dois dias úteis, mas sempre espero em vão. O que devo fazer?”

Nathália Moraes, SÃO PAULO

RESPOSTA DO SUBMARINO: O Submarino informa que providenciou o cancelamento da compra, de acordo com a solicitação da consumidora. O atendimento será acompanhado até a conclusão.

COMENTÁRIO DA REDAÇÃO: O leitor diz que o pedido ainda não foi cancelado.

*

“Comprei alguns produtos no site Planeta Ofertas em agosto e a única coisa que obtive foi dor de cabeça, pois já fiz o pagamento, mas esta loja não fatura os pedidos. Sempre tenho de enviar e-mails pedindo que a loja devolva o meu crédito para que eu possa repetir a operação. Porém, ainda não recebi um produto sequer. Acho que a empresa está me enrolando e, por isso, pergunto: como devo proceder para acabar com este círculo vicioso?”

Carlos Alberto Géa, SÃO PAULO

COMENTÁRIO DA REDAÇÃO: Procurada pelo Jornal da Tarde, a empresa não se manifestou.Sempre que o leitor entra em contato com a empresa, esta o orienta a fazer um novo pedido. No entanto, o sr. Carlos já fez 20 pedidos, mas não recebeu nada do que comprou.