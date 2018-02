A loja virtual Submarino foi condenada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro a pagar indenização por danos morais de R$ 3 mil a um consumidor porque anunciou um preço no encarte e cobrou outro no sistema online. Para o juiz, “a loja virtual demonstrou de duas uma: ou desrespeito pelo autor ou desorganização administrativa”.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.