O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ-RS) condenou a Lojas Americanas a pagar uma indenização no valor de R$ 12 mil a um cliente por danos morais. O consumidor processou a empresa por contrair infecção alimentar depois de comer um bolo mofado comprado no estabelecimento.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.