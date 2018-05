Pelo constrangimento sofrido, dois irmãos acusados de furto ao realizarem pesquisa de

preços em uma loja deve ser indenizados. A decisão é da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS), que determinou que a loja Sul Center Confecções deve pagar indenização no valor de R$ 5 mil para cada um.