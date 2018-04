Limite de conta corrente simplifica é ampliado

O Conselho Monetário Nacional (CMN) ampliou de R$ 1 mil para R$ 2 mil o limite de saldo para as contas simplificadas. Esse limite é a soma dos depósitos que podem ser feitos por mês naquela conta. O CMN também ampliou de R$ 3 mil para R$ 5 mil o valor de movimentação bancária que, se superado, permite ao banco bloquear essa conta. As contas simplificadas foram criadas em 2004 para ampliar o acesso da população de baixa renda aos serviços bancários. Existem 5,7 milhões de contas simplificadas no País.