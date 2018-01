Texto de Angela Crespo

Das 515 cartas recebidas pela coluna Advogado de Defesa no período de 21/8 a 20/9, 17,5% (90) foram reclamações contra operadoras de telefonia móvel. Novamente, a Vivo aparece como a mais reclamada, com 49 cartas (no mês passado foram 61, o que lhe valeu também a primeira colocação).