LG faz recall de TV com defeito

A LG atendeu ao Ministério Público do Rio de Janeiro e publicou comunicado nos jornais em 13 de julho chamando os consumidores para reparo de 66,1 mil aparelhos de TV modelo LCD Time Machine fabricados entre dezembro de 2007 e novembro de 2008. Capacitores e transistores defeituosos acarretam desligamento automático. A queima da fonte de alimentação impede que eles liguem novamente.

Segundo informações da Pro Teste, associação de defesa dos consumidores,a emrpesa informou ao MP que 65% dos aparelhos com defeito foram vendidos no Estado de São Paulo.

A entidade orienta os consumidores cujos televisores modelo LCD Time Machine apresentarem defeito a ligar para a Central de Atendimento do fabricante pelo telefone 0800 726 8160 para a troca das peças defeituosas, ou pedir a devolução do valor no conserto.

Os televisores envolvidos no recall são os do modelo 32LB9RTB/32LB9RTA, números de série 712AZ até 811AZ, e modelo 42LB9RTA, números de série 802AZ, 804AZ, 806AZ e 808AZ, ambos fabricados pela LG Eletronics.

Os consumidores que já consertaram os aparelhos devem apresentar para obter o reembolso do valor gasto: a ordem de serviço comprovando a troca do componente “placa da fonte” ou kit; indicação de número de série e modelo do produto; e recibo do pagamento ou nota fiscal emitido pela assistência técnica autorizada.