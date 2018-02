Lesão durante cirurgia rende indenização O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro condenou o Hospital Santa Rita de Cássia a indenizar, em R$ 6 mil por danos morais, um paciente que foi submetido a uma cirurgia para colocação de prótese e pinos no antebraço e acabou com o membro paralisado em função de uma lesão no nervo, que ocorreu durante a operação