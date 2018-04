TAM: multa por mau atendimento

DO JORNAL DA TARDE

A TAM foi multada em R$ 1,948 milhão por descumprimento das regras de atendimento do c all c enter: tempo de espera dos clientes além do permitido e ausência de menu eletrônico apresenta n do ao consumidor as opções “reclamação” e “cancelamento”.

A multa foi aplicada pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), do Ministério da Justiça, com base no decreto nº 6.253, editado no ano passado.

O tempo médio de espera superou três minutos, enquanto o decreto estabelece o prazo máximo de um minuto.

“ É uma autuação simples, mas bastante importante “ , afirmou o diretor do DPDC, Ricardo Morishita. O processo foi instaurado contra a TAM em novembro de 2009, mas o final da investigação ocorreu nesta semana com a punição da empresa.

Morishita explicou que o valor da multa foi calculado com base na condição econômica da companhia aérea, a vantagem auferida com o descumprimento do decreto e a gravidade das irregularidades.

Desde a entrada em vigor das novas regras que tratam do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) por telefone, a SDE já multou 12 empresas. O total das multas foi de R$ 12,508 milhões.

Além da TAM, Gol, T IM , Oi, Claro e Brasil Telecom, empresas de transporte terrestre também receberam punição pelo descumprimento das regras do c all c enter.

Morishita diz que o número de denúncias p or irregularidades no c all c enter tem diminuído, mas ele alerta para a necessidade de o consumidor procura r seus direitos.