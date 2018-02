Os Juizados Especiais do Distrito Federal condenaram uma lanchonete da rede Giraffas a indenizar uma consumidora em R$ 500 por danos morais. A consumidora encontrou uma abelha morta na batata frita que havia comprado. De acordo com decisão unânime dos juízes, houve falha de higiene na preparação do alimento.

