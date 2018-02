O Ministério Público Federal de São Paulo entrou ontem com ação civil pública com pedido de liminar (decisão provisória) na 15ª Vara Federal de São Paulo para que McDonald’s, Bob’s e Burger King suspendam as promoções Mc Lanche Feliz, Bkids e Trikids (lanches com brinquedos). O pedido será analisado pelo juiz Marcelo Mesquita Saraiva.

