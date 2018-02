Lanchonete é condenada por alugar salão a dois clientes no mesmo horário

O Mc Donald’s terá de pagar R$ 15 mil de indenização por danos morais porque alugou salão de festas para duas famílias no mesmo horário. A decisão é do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Uma cliente alugou o espaço para o aniversário do filho, mas, ao chegar no horário marcado com seus convidados, foi surpreendida com a ocupação do salão.

Na decisão, o juiz ressaltou que houve vexame e frustração da consumidora diante dos convidados e a tristeza de ter de explicar à criança pequena que não haveria festa.