O plano de saúde Sul América Seguro Saúde S/A vai ter que pagar cirurgia de redução de estômago a uma segurada com obesidade mórbida. A decisão é da 1ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJ-DFT) que ordenou a realização da cirurgia e a cobertura pelo plano de saúde.

