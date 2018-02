Justiça obriga Compra Fácil a cumprir prazos

Alexandre Rodrigues

A Justiça do Rio concedeu liminar que obriga o site Compra Fácil, do Grupo Hermes, a cumprir o prazo de entrega prometido em todas as vendas, sob pena de pagar multa diária de R$ 10 mil.

A decisão do juiz Luiz Mauro Pereira Martins, da 4ª Vara Empresarial da capital fluminense, atendeu a um pedido de antecipação de tutela do Ministério Público do Estado do Rio, que já havia conseguido decisão semelhante contra a Americanas.com.

A exemplo do portal da Americanas, que chegou a ter R$ 860 mil bloqueados pela Justiça para o pagamento de multas, o Compra Fácil figura na lista de recordistas de reclamações recebidas pelo Ministério Público do Rio, que tem formulado diversas ações civis públicas contra lojas virtuais.

Além dos atrasos, uma das principais queixas contra o Compra Fácil é a venda de artigos que não tem em estoque. Com isso, consumidores esperam produtos pagos que nunca chegam.