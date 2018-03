A 1ª Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais do Rio Grande do Sul julgou improcedente ação para cumprimento forçado de oferta. Uma consumidora pretendia adquirir cinco televisores tela plana anunciados por R$ 47,99 cada no Carrefour, mas produto similar é vendido no mercado por cerca de R$ 750.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.