O Juizado Especial Cível de Brasília (DF) condenou a Federação Nacional de Empresas de Seguros (Fenaseg) e o Unibanco AGI Seguros a pagarem indenização de R$ 14 mil para o beneficiário de um segurado. O valor se refere ao pagamento do seguro do DPVAT pelo falecimento do segurado em acidente de trânsito.

