O Itaú terá de indenizar uma cliente em R$ 3 mil por danos morais porque ela sofreu saques na conta e teve o nome incluído em cadastros de inadimplentes após fraude no seu cartão de crédito. A decisão é do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que considerou que o banco foi negligente com os dados da consumidora.

