Uma administradora de cartão de crédito está obrigada a reduzir a taxa de juros no contrato que firmou com um consumidor mineiro. A decisão é do juiz Wanderley Salgado de Paiva, da 30ª Vara Cível de Belo Horizonte. O magistrado considerou abusiva a taxa de juros superior a 13% ao mês. Ainda cabe recurso da decisão.