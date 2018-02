Justiça do Rio determina que LG substitua TVs com defeito

DO PORTAL ESTADÃO.COM

A Justiça do Rio determinou que a LG substitua os televisores modelo LCD Time Machine que apresentem problemas ou que devolva aos consumidores o valor pago pelos aparelhos. Caso a empresa não cumpra a medida, será aplicada multa diária de R$ 50 mil.

A decisão, em caráter liminar, é da juíza Márcia Cunha, titular da 2ª Vara Empresarial da capital. Segundo o

processo, a empresa manteve a venda dos produtos sabendo do defeito de fabricação. O problema afetava

principalmente a fonte e o capacitor das TVs e era imperceptível aos olhos dos consumidores.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para a magistrada, a LG não cumpriu com as responsabilidades estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor ao

vender no mercado produto com defeito. O Ministério Público foi o autor da ação.