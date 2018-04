A 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso condenou o Unibanco AIG Seguros ao pagamento de indenização para quitar saldo devedor do consórcio contratado por segurado falecido. O Unibanco havia recusado pagar o seguro de vida contratado com o argumento de que o segurado omitiu uma doença pré-existente.