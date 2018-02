A 1ª Vara Federal de Franca, no interior de São Paulo, condenou a Caixa Econômica Federal a pagar R$ 15 mil de indenização a uma correntista que, mesmo recebendo instruções do gerente sobre como cancelar a conta, deparou-se mais tarde com um débito em seu nome por conta de cobrança de taxas e juros.

