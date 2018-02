Juro do cheque especial sobe 24,6 pontos no ano, aponta BC

FERNANDO NAKAGAWA – AGÊNCIA ESTADO

Os juros do cheque especial bateram novo recorde em julho, passando de 159,1% para 162,7% ao ano, o maior nível desde agosto de 2003. Entre as operações de crédito pesquisadas pelo Banco Central, a taxa é a que mais cresce no ano, registrando alta de 24,6 pontos porcentuais até julho.

Segundo o relatório de crédito do BC, as taxas médias de juros subiram pelo terceiro mês seguido. O levantamento aponta que a taxa média do crédito livre passou de 38% em junho para 39,4% em julho.

Nas operações voltadas às empresas, a taxa média passou de 26,6% para 27,5% no período. Nos empréstimos para as famílias, o juro subiu de 49,1% para 51,4%.

Na mesma nota, o BC mostra que também subiram os spreads bancários – diferença entre taxa de captação e empréstimo. Na média, essa diferença passou de 24,5 pontos porcentuais para 25,6 pontos. Nas transações para as empresas, o spread subiu de 13,9 pontos para 14,5 pontos. Nos empréstimos para as pessoas físicas, aumento de 34,7 pontos para 36,6 pontos.