Já são 48 mil números de telefones inscritos no bloqueio de telemarketing

ELENI TRINDADE – JORNAL DA TARDE

De sexta-feira, quando foi instituído, até o final da tarde de ontem, o cadastro antitelemarketing instituído pela lei estadual 13.226/08, soma 48.165 números de telefones cadastrados, entre celulares e fixos.

Segundo o Procon de São Paulo, responsável por operar o sistema, no total foram 26.400 consumidores pessoas físicas e jurídicas a preencher formulário no site para bloquear ligações indesejadas. As empresas de telemarketing também estão se preparando: até agora 84 fizeram cadastro no site do órgão.

O Procon-SP não chegou a fazer estimativa sobre o número de inscritos para os primeiros dias do bloqueio antitelemarketing, mas considera o número de interessados razoável e a procura positiva tanto por parte de consumidores como de empresas de telemarketing, uma vez que a lei entra em vigor amanhã e as empresas só serão proibidas de ligar para os números cadastrados a partir de 1º de maio.

Quem quiser bloquear seu número de telefone, deve preencher cadastro no site www.procon.sp.gov.br. (E.T.)