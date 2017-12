Iveco chama proprietários para recall

A IVECO está convocando os proprietários dos veículos modelo Eurocargo, Stralis e Eurotech, com os finais de chassis de números 049826 a 050000 e 8700480 a 8702757, fabricados entre 2004 a 2006, a comparecerem em qualquer concessionária IVECO para verificar a necessidade de troca dos terminais de direção das barras transversais e longitudinais.

Foi constatada a possibilidade da perda de comando da direção e afetar a funcionalidade do veículo. Mais informações no telefone

0800- 553-443 para ou no site www.iveco.com.br.