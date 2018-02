Itálica autuada por descumprir acordo

ELENI TRINDADE – JORNAL DA TARDE

A Itálica Saúde, que venceu oferta pública da carteira de clientes da Avimed, recebeu duas autuações da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) por descumprimento do termo de compromisso firmado em maio com o órgão regulador.

A primeira foi por fazer seleção de risco, ou seja, dificultar o ingresso de conveniados idosos, com doenças preexistentes ou internados e em tratamento médico; a outra por fazer alienação de carteira sem autorização da agência – mesmo sem permissão da ANS, a Itálica divulgava que atendia clientes Avimed e chegou a enviar carteirinhas e boletos.

“Foram instaurados procedimentos para monitorar essas práticas e a decisão em primeira instância deve sair nos próximos dias”, afirma Luiz Paulo Faggioni, chefe do Núcleo Regional de Atendimento e Fiscalização (Nuraf) da ANS em São Paulo.

Mais tempo

Foi prorrogado o prazo para os clientes da Avimed assinarem contratos novos com as operadoras Itálica Saúde e Ana Costa que, após leilão, assumiram a carteira de clientes do plano de saúde falido.

Quem optar pela Ana Costa (atendimento na Baixada Santista) terá até 4 de julho. Os que decidirem pela Itálica Saúde (Capital e Grande São Paulo), até 20 de julho. Reclamações e denúncias sobre irregularidades no atendimento das empresas devem ser registradas na agência pelo Disque ANS (0800-701- 9656).