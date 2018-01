Texto de Maíra Teixeira

Já está na hora de o consumidor começar a ser mais atuante na sociedade. É assim que pensam os especialistas em defesa do consumidor. A justificativa, além de convincente, é lógica: quanto mais os consumidores reclamarem, mais respeito conseguirão, uma vez que as empresas têm como objetivo agradar e produzir bens de interesse geral. Mas não basta só cobrar as empresas. O cidadão deve, cada vez mais, buscar a compra consciente.