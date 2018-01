IPVA: restituição de quem teve carro roubado começa hoje em SP

Começa hoje a restituição do IPVA para pessoas que tiveram seus veículos roubados ou furtados em 2010. O primeiro lote será destinado aos proprietários que registraram a ocorrência no primeiro trimestre do ano passado. Aqueles que têm direito à devolução não precisam fazer nenhuma solicitação. Basta não estar inadimplente e ter feito o boletim de ocorrência. Antes de ir ao banco, o beneficiário pode verificar o valor a ser resgatado no site www3.fazenda.sp.gov.br.

