IPVA errado cobra mais de 36 mil donos de Gol

DO JORNAL DA TARDE

Um erro de cálculo fez com que a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo cobrasse valores a mais de IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) relativo a 2010 de proprietários de pelos 36,3 mil veículos Gol, de vários modelos.

Segundo o órgão, o cálculo foi corrigido antes do início do pagamento da segunda parcela do imposto, prevista para este mês. Quem decidiu pelo parcelamento já está pagando um valor menor, relativo à segunda parcela, do que aquele informado no aviso de cobrança.

Os contribuintes que optaram por pagar à vista, em uma única parcela, serão reembolsados do valor que pagaram a mais.

Os modelos afetados pelo erro de cálculo do IPVA são o Gol 1.0 G4 dos anos 2008 e 2009 e Gol MI dos anos 1995, 1996 e 1998. Além do Gol, outros três modelos também tiveram ajustes no IPVA 2010: Jeep G Cherokee Limited, GM Captiva Sport FWD e moto Sanyou XGW V1500W. A frota total desses veículos, somada, é de cerca de 4 mil unidades.

No caso do Gol G4, houve erro de valores na tabela produzida pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). No Gol MI, o governo decidiu mudar a metodologia do cálculo, o que reduziu o imposto.

Quem pagou em cota única pode sacar o que pagou a mais em uma agência da Nossa Caixa com os documentos pessoais e os do veículo.