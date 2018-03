Ipem vai fiscalizar produtos voltados para a Páscoa

SOLANGE SPIGLIATTI – AGÊNCIA ESTADO

O Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP) fará hoje a “Operação Chocolate” para fiscalizar produtos pré-medidos (medidos sem a presença do consumidor) mais consumidos na Páscoa.

A operação será realizada das 8 horas às 14 horas, com exames em mais de cem lotes de produtos como ovos de Páscoa, bombons, trufas e colombas entre outros produtos, coletados em pontos de venda de todos os portes e lojas especializadas em cidades do interior e da capital paulista.

Os exames serão realizados simultaneamente nos laboratórios do Ipem-SP em Bauru, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São Carlos, São José dos Campos, São José do Rio Preto, além da capital paulista. As empresas autuadas devem retirar do ponto de venda os lotes dos produtos irregulares e têm dez dias para apresentação de defesa ao Ipem-SP.

A partir deste prazo, o departamento Jurídico define a aplicação da multa que pode variar de R$ 100 a R$ 50 mil, dobrando em caso de reincidência.