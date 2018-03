Ipem-SP lança cartilha para o consumidor

O Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP) lançou uma cartilha para orientação ao consumidor evitar prejuízos na hora da compra.

A cartilha explica como é feita a fiscalização de balanças, termômetros, bombas de combustíveis, taxímetros e bafômetros, além de produtos pré-medidos (medidos sem a presença do consumidor), como: alimentos, bebidas e cosméticos, gás de cozinha.

O material (preparado com ilustrações e linguagem didática) alerta também sobre produtos que só podem ser vendidos com o selo do Instituto de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), como brinquedos, preservativos masculinos, pneus e isqueiros, dentre outros.

O download da cartilha pode ser feito gratuitamente no site do Ipem (www.ipem.sp.gov.br).