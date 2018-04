IPEM recolhe brinquedos sem etiqueta do Inmetro

SAULO LUZ – JORNAL DA TARDE

O Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP) apreendeu 70 brinquedos em três lojas da Capital durante fiscalização realizada anteontem. Todos estavam sem etiqueta do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), obrigatória para brinquedos.

Foram 51 bolas em uma loja em Santo Amaro (zona sul), além de 19 outros produtos – dentre unidades de ioiôs e bichos de pelúcia – em duas lojas na Penha (zona leste).

“Os brinquedos são o item com o maior número de irregularidades entre todos os que devem ter certificação do Inmetro”, diz Elizete Fernandes, chefe da divisão de fiscalização da conformidade do Ipem-SP.

Desde o início do ano, o Ipem-SP apreendeu 14.282 brinquedos (de um total de 978.729 fiscalizados), índice que já superou o total de 2007 – 10.473 apreendidos de um total de 1.715.487 averiguados.