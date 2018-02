Ipem quer certificação para equipamentos de bufês e parques de diversão

O Instituto de Pesos e Medidas de São Paulo (Ipem-SP) encaminhou à direção do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) um ofício sugerindo a certificação compulsória da instalação e manutenção dos brinquedos em parques de diversão, bufês e eventos de entretenimento.

Segundo Fabiano Marques de Paula, superintendente do Ipem-SP, o órgão deveria tornar obrigatórias as normas específicas (hoje voluntárias) para os parques e bufês infantis criadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e Associação das Empresas de Parques de Diversões do país (Adibra).

O Inmetro alega que não têm competência para fazer essa certificação e a fiscalização é de responsabilidade das prefeituras e dos Estados.