Ipem notifica 18 lojas de roupas infantis

SAULO LUZ – JORNAL DA TARDE

O Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP), flagrou irregularidades nas etiquetas de roupas infantis nesta semana em lojas na Capital e no interior.

No total, 18 estabelecimentos apresentaram peças cujas etiquetas estavam fora das normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro)que deve conter seis informações: indicação do tamanho, marca do fabricante, CNPJ, país de origem, composição têxtil e cuidados para conservação do produto.

Em Guarulhos, São Bernardo do Campo e na Capital (Brás, Pari e São Mateus) os fiscais visitaram 56 lojas e 14 foram notificadas.

Em Bragança Paulista e Rio Claro 15 foram fiscalizadas e 3 notificadas. Por último, em Araçatuba, seis lojas foram visitadas e um estabelecimento notificado. As lojas podem ser multadas de R$ 100,00 a R$ 50 mil e os lojistas têm 15 dias para apresentar a nota fiscal com os dados do fabricante da mercadoria reprovada.