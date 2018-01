No período de janeiro a maio de 2007, a Ouvidoria do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP) recebeu 5.410 solicitações entre pedidos de informações, denúncias e reclamações.

