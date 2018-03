Ipem fiscaliza uniformes escolares

Durante a “Operação Volta às aulas”, o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP) autuou 50% das lojas que comercializam uniformes escolares visitadas na capital e Grande São Paulo. “Com a proximidade do início das aulas, época de compra de uniforme escolar pelos pais, intensificamos a fiscalização”, diz Fabiano Marques de Paula, superintendente do Ipem-SP.

Dos 3.120 uniformes escolares verificados, 395 estavam irregulares – os principais erros foram falta de indicação de composição têxtil e das instruções de conservação do produto. Conforme o Inmetro, os produtos têxteis devem conter etiqueta com dados do fabricante ou do importador, CNPJ, país de origem, composição têxtil, além de símbolos sobre cuidados com a conservação e indicação de tamanho em português.