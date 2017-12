Ipem fiscaliza ovos de Páscoa

As empresas fabricantes de ovos de Páscoa estão mais cuidadosas com o peso dos produtos este ano, segundo verificação feita pelo Instituto de Pesos e Medidas (Ipem-SP). Apenas 2 das 20 marcas verificadas na última segunda-feira, tinham peso menor que a informação na embalagem. No ano passado, 3 marcas foram reprovadas.

No Interior, o problema também diminuiu em relação a 2005, quando 49 produtos foram inspecionados e seis apresentavam irregularidades. Este ano, dos 43 medidos , só 3 apresentaram peso menor inferior .

Os fabricantes têm 15 dias para apresentar defesa à superintendência do órgão, que vai analisar jurídica e administrativamente cada caso e estipular uma penalidades como advertência ou pagamento de multas de até R$ 50 mil, dobrados em caso de reincidência.