Ipem: 15 mil solicitações em 2006

Texto de Eleni Trindade

Em 2006, a Ouvidoria do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP) realizou 15.810 atendimentos e o índice de aprovação dos serviços prestados foi de 96,9%. Houve um aumento de 8,7% no número de contatos dos cidadãos em comparação a 2005 (14.549). Na opinião de Antônio Lourenço Pancieri, superintendente do Ipem-SP, o crescimento na procura é graças à divulgação dos serviços do Ipem. “Como estamos ampliando a divulgação do nosso trabalho, os cidadãos procuram utilizar mais os serviços”, explica.