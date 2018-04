Instituições ajudam a fazer declaração de imposto de renda

PAULO DARCIE – JORNAL DA TARDE



Quem se sente perdido na hora de fazer a declaração do Imposto de Renda pode contar com universidades e associações que se propõem a ajudar, em muitos casos gratuitamente, o contribuinte a se entender com o Leão.

Nas faculdades, geralmente são alunos dos cursos de Ciências Contábeis, orientados por professores, os responsáveis por esse auxílio.

Na Universidade Cruzeiro do Sul (Unicsul), por exemplo, o programa existe há dez anos e cobre todos os passos da declaração. Segundo a coordenadora do curso, Janete Mendonça, a iniciativa alcança um público diversificado.

“Não dá para dizer que são só idosos ou pessoas de baixa renda. Muitos dos que nos procuram até têm computador, mas têm medo de errar uma coisa tão importante”, afirma.

No ano passado, os alunos enviaram 200 declarações nas três unidades que participaram do programa. Este ano, serão quatro unidades da Unicsul prestando o atendimento, o que deve elevar o número de documentos entregues ao Fisco com auxílio da instituição. “A procura é grande. O programa é legal para o pessoal que recebe a ajuda e também para os estudantes.”

De acordo com o professor Manoel Luiz Lopes, responsável por tirar as dúvidas dos membros da Associação dos Aposentados da Fundação Cesp (AAFC),– o serviço é exclusivo para associados e se limita a esclarecer dúvidas – as questões mais comuns são sobre o que pode ser deduzido e como declarar dependentes. “O pessoal não está familiarizado com o vocabulário e muitos nem querem aprender, pedem que eu faça a declaração para eles”, afirma.

A pesar de ainda assustar muita gente, o convívio com o Leão tem ficado mais fácil, diz a gerente contábil Heloísa Harumi Motoki, da Confirp. “O informe de rendimento vem todo explicado, o programa para enviar a declaração é simples e não é preciso ser um grande entendedor do assunto para declarar sem erros”, diz ela.

Na dúvida, Heloísa sugere que o contribuinte recorra a alguém que entenda. “É melhor do que mandar a declaração errada e ter surpresas”, afirma se referindo ao risco de ter o IR preso na malha fina.

A própria Receita Federal mantém pontos de atendimento para dúvidas. Em São Paulo o plantão fiscal funciona na Rua Augusta, 1.582, das 7h às 19h.

ONDE BUSCAR AJUDA

ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DA FUNDAÇÃO CESP

Gratuito, só para associados

Quando: de 16 de março a 30 de abril, às segundas, terças e

quintas-feiras, das 13h às 17h

Local: Av. Angélica, 2.565, 15º andar – Santa Cecília

Fones: (11) 3217-5717 e 0800-163-670

UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL

Agendar e levar 1 quilo de alimento não perecível

Quando: 4 de abril – campus Liberdade – Av. Galvão Bueno, 868

18 de abril – campus Anália Franco – Av. Regente Feijó, 1.295

23 de abril – campus Pinheiros – Rua Butantã, 285

25 de abril no campus São Miguel – Av Dr. Ussiel Cirilo, 225.

Fones: 2037-5768 e 2037-5770

UNINOVE

Com hora marcada, levar 1 quilo de alimento não perecível.

Quando: de 14 de março a 29 de abril. Às 3ªs e 5ªs, das 14h às 18h, sábados, das 8h às 17h.

Onde: Campus Memorial -Av.Adolfo Pinto, 109

Fone (11) 3665-9785 / 9786

Campus Vila Maria

Rua Guaranésia, 425

Fone (11) 2633-9175

Campus Vergueiro – Rua Vergueiro, 235/249

Fone (11) 3385-9218 / 9156

Campus Santo Amaro

Rua Amador Bueno, 389/491, Fone (11) 5546-9119

UNG

Para rendas abaixo de R$ 60 mil por ano, gratuito

Onde: Campus Guarulhos – Av. Anton Phillips, 1, Vila Virgínia. Quando: 4, 18 e 25 de abril

Campus Itaquá – Rua Uberaba, 251, Vila Virgínia. Dia 25 de abril

Horário: das 10h às 17h

UNICID

Taxa de R$ 5 por declaração

Onde: Rua Cesário Galeno, 475, Tatuapé

Quando: de 1º a 29 de abril, às 2ªs a 6ªs, das 18h às 19h; sábados, das 9h às 12h

Fone: 2178-1331

CENTRO DO PROFESSORADO PAULISTA

Serviço gratuito, só para professores

Onde: Av. Liberdade, 928

Quando: a partir de 11 de março, das 9h às 12h, e das 13h às17h