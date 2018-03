O Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo promove de hoje até quinta-feira, das 8h30 às 16h30, o 3º Moto Check up. O objetivo é orientar os motociclistas e fazer inspeção grátis de itens do veículo. O evento será na Av. Roque Petroni Júnior, 1.226, Jardim das Acácias. Informações pelo telefone 0800-0130522.

