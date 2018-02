A 1ª Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC) condenou o Bistek Supermercados e o

frigorífico D’Itália a indenizarem um consumidor em R$ 20 mil (por danos morais) e R$ 4,06 mil (por danos materiais). Ao preparar refeição para visitas, o cliente se deparou com um inseto dentro do salame.

