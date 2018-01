Inmetro vai certificar ventiladores

Carolina Marcelino

O Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) mudou as regras para a certificação dos ventiladores de mesa. Agora os produtos terão de ter a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE), que classificará os aparelhos em faixas de A até D – que vai de “mais eficientes” até “menos eficiente”.

A determinação surgiu após um teste realizado pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), que há um ano constatou falhas de segurança em todos os produtos testados. Segundo o coordenador do Programa Brasileiro de Etiquetagem do Inmetro, Marcos Borges, os consumidores conseguiam facilmente tocar as hélices, por exemplo. “Percebemos que o regulamento desses produtos precisava ser revisto”, disse o Borges.

O Idec defende a certificação desses aparelhos. Segundo a coordenadora executiva do instituto, Lisa Gunn, o consumidor deve ter consciência do produto que está levando para casa. Além disso, os selos evitam que acidentes de consumo ocorram com mais frequência.

Os fabricantes terão um ano para regulamentar todos os seus produtos que serão classificados quanto ao requisitos técnicos de segurança. Além disso, o Inmetro vai considerar a eficiência energética, ou seja, o produto terá de oferecer segurança, além de um desempenho considerado o mínimo adequado.

“O ventilador tem de produzir vento o suficiente para satisfazer o consumidor, mas ao mesmo tempo terá de usar o mínimo de energia elétrica”, diz o coordenador do Programa.

Ventiladores de teto são certificados com a ENCE desde 2008. Refrigeradores, condicionadores de ar, veículos e edifícios também recebem a mesma fiscalização – circuladores de ar e ventiladores com pedestal são considerados ventiladores de mesa.

O Inmetro orienta o cliente, que na hora da compra, teste o aparelho para verificar se o produto atende as suas expectativas. No teste realizado pelo Idec, em 2010, oito modelos de ventiladores de mesa foram testados. Os defeitos encontrados foram risco de contato com as hélices, falta de resistência ao calor e ao fogo, choques elétricos e falta de manual de instrução.

Fabricantes e importadores têm até o dia 1º de abril de 2012, para encerrar a fabricação e a importação de ventiladores de mesa em desacordo com os novos critérios. Em outubro do mesmo ano, não poderão mais comercializar para o varejo produtos não regulamentados. E a partir de 1º de abril de 2013, o comércio varejista só poderá vender ventiladores de mesa certificados pelo Inmetro.